Moto3, qualifiche GP Giappone: pole da record di Almansa, 5° Bertelle. HIGHLIGHTSgp giappone
Settima pole stagionale per David Almansa che, dopo un venerdì più complicato, ha preso le misure a Motegi e ha conquistato il miglior tempo nel Q2. Lo spagnolo scatterà davanti a Uriarte e Carpe con Bertelle che ha trovato un buon quinto posto. Più indietro invece Guido Pini, 18° dopo essere passato dal Q1. Domenica alle 4 la gara in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Ancora David Almansa. Lo spagnolo conquista la pole position in Moto3 del GP del Giappone. Dopo un venerdì più complicato, ha ritrovato subito il ritmo nelle qualifiche di Motegi e ha chiuso davanti a tutti il Q2, conquistando la settima pole position della sua stagione. A completare la prima fila ci sono Uriarte e Carpe. Uriarte aveva subito infranto il record della pista al primo giro , prima di essere superato per appena 4 millesimi proprio da Almansa. Lo spagnolo ha poi ancora spinto, staccando Uriarte, caduto nel penultimo giro, di 45 decimi e prendendosi l'ennesima pole di questa stagione. Domenica la gara di Moto3 del GP del Giappone sarà in diretta alle 4 su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il risultato degli italiani
Buona qualifica anche per Matteo Bertelle che si è migliorato nel finale e ha chiuso la qualifica con il quinto tempo. Più complicato invece il sabato di Guido Pini: l'italiano, che era riuscito a passare il Q1 con il miglior tempo, non ha trovato il giro giusto nel Q2, cadendo nel finale, e scatterà dalla 18^ posizione.