MotoGP in Qatar a novembre, Domenicali (F1): "Abbiamo avuto rassicurazioni"verso lusail
La Formula 1 dovrebbe correre regolarmente in Qatar (oltreché ad Abu Dhabi). Parola di Stefano Domenicali (Ceo F1) a Sky Sport: "Abbiamo delle rassicurazioni, il piano è quello". Una conferma importante anche per la MotoGP, in vista del weekend in Qatar in programma dal 6 all'8 novembre dopo il rinvio della gara inizialmente prevista ad aprile per la crisi in Medio Oriente
La MotoGP si prepara al GP del Qatar. Il weekend di Lusail, che è stato rinviato lo scorso aprile a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente, è previsto dal 6 all'8 novembre. Una conferma in tal senso arriva direttamente dalle parole dell'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali che, durante il weekend in Malesia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in riferimento ai GP di F1 in Qatar (fine novembre) e Abu Dhabi (inizio dicembre) che chiuderanno la stagione 2026 del Circus.
Le parole di Domenicali a Sky
"Il calendario l'abbiamo confermato, quindi i Gran Premi che dovrebbero essere gli ultimi due sono quelli in Qatar e Abu Dhabi. Questa è la direzione che abbiamo preso con le informazioni che abbiamo e con le rassicurazioni che dobbiamo assolutamente avere. Questa è la strategia che dovremo applicare fino alla fine dell'anno", ha assicurato Domenicali in un'intervista rilasciata a Mara Sangiorgio.
MotoGP in Qatar: le date e cosa c'è da sapere
Dunque, considerando che il promoter MotoGP è lo stesso della F1, la direzione di Liberty Media sembra tracciata. Salvo cambiamenti della situazione in Medio Oriente da qui a novembre, il GP di Lusail dovrebbe disputarsi regolarmente nella nuova data prevista dal calendario (gara in notturna prevista domenica 8 novembre alle 18). Ovviamente, come tutta la stagione, anche il weekend a Lusail sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.