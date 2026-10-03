La MotoGP si prepara al GP del Qatar. Il weekend di Lusail, che è stato rinviato lo scorso aprile a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente, è previsto dal 6 all'8 novembre. Una conferma in tal senso arriva direttamente dalle parole dell'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali che, durante il weekend in Malesia , ha parlato ai microfoni di Sky Sport in riferimento ai GP di F1 in Qatar (fine novembre) e Abu Dhabi (inizio dicembre) che chiuderanno la stagione 2026 del Circus.

Le parole di Domenicali a Sky

"Il calendario l'abbiamo confermato, quindi i Gran Premi che dovrebbero essere gli ultimi due sono quelli in Qatar e Abu Dhabi. Questa è la direzione che abbiamo preso con le informazioni che abbiamo e con le rassicurazioni che dobbiamo assolutamente avere. Questa è la strategia che dovremo applicare fino alla fine dell'anno", ha assicurato Domenicali in un'intervista rilasciata a Mara Sangiorgio.