Pole e record della pista di Motegi per Guevara. In prima fila anche Salac e Gonzalez, leader del Mondiale. Gli italiani in griglia: 5° Arbolino, 9° Vietti, 25° Lunetta. Domenica mattina la gara alle 5.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il sabato di Motegi è tutto di Izan Guevara , che migliora il record della pista già infranto nelle FP2 e si prende anche la pole con il tempo di 1:46.85. "Domani voglio proprio divertirmi" , ha dichiarato a caldo lo spagnolo del team Pramac-Yamaha: un chiaro avvertimento a Manu Gonzalez , che lo precede in classifica di 'soli' 35,5 punti con 7 gare ancora da disputare. Il leader del Mondiale deve accontentarsi della terza posizione in griglia e di un primato: eguaglia Marc Marquez al 9° posto di sempre in Moto2 con 23^ prime file in carriera. Tra i due contendenti al titolo s'inserisce Filip Salac , bravissimo a riprendersi dopo la caduta di inizio sessione.

Le qualifiche degli italiani

Ancora una buona performance di Tony Arbolino che, per un attimo, ha sperato anche nel colpaccio: il pilota lombardo scatterà 5°, preceduto da Dani Holgado ma davanti a David Alonso, poco esplosivo nel finale di qualifiche. Lo è stato invece fin troppo Celestino Vietti, arrivato carichissimo da un super Q1: il piemontese è scivolato nell'ultimo time attack e domenica partirà dalla 9^ casella. Sarà, invece, una gara in salita quella di Luca Lunetta, relegato in fondo allo schieramento (25°).