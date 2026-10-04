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Moto3, GP Giappone: Almansa batte Quiles e vince la gara di Motegi. HIGHLIGHTS

gp giappone

Terzo trionfo 2026 dopo Buriram e Silverstone per Almansa, che stavolta resiste al rientro del 'cannibale' Quiles e lo batte in volata. Completa il podio Carpe. 4° Uriarte, leader a inizio GP ma costretto a un doppio long lap per un errore di un meccanico (ha lavorato sulla moto prima del via violando la regola del "3 minutes board"). 6° Bertelle, out Pini. Quiles può vincere il titolo in Indonesia la prossima settimana: ora è a +127 su Almansa, gli basterà non perdere 2 punti dal connazionale

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Almansa completa un weekend perfetto a Motegi e conquista il terzo successo stagionale dopo Buriram e Silverstone. Lo spagnolo resiste nel finale al ritorno di Quiles e lo batte in volata, con Carpe che chiude terzo. Quarto Uriarte che aveva guidato la gara ma è stato costretto a scontare un doppio Long Lap Penalty per un intervento sulla moto effettuato oltre il limite del "3 minutes board". Sesto Bertelle, mentre Pini è caduto. Quiles rinvia la festa mondiale: in Indonesia gli basterà non perdere più di due punti da Almansa per laurearsi campione.

Moto3, l'ordine d'arrivo del GP Giappone

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