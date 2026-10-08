Marco Bezzecchi promuove il nuovo format MotoGP, che dal 2027 avrà due qualifiche (una per la Sprint e una per la gara lunga) a weekend. "Mi piace, sono curioso - ha detto in conferenza alla vigilia del GP Indonesia -. Sarà tosto fisicamente, ma è bello avere due qualifiche diverse, perché ogni tanto succede che si possa avere un cattivo venerdì e con due qualifiche differenti non distruggi due gare".