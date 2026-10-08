Il pilota Aprilia favorevole alle due qualifiche dal 2027, anche se ammette: "Fisicamente sarà impegnativo". Poi sulla lotta mondiale: "Servirà la mia miglior versione per continuare a lottare con Marquez e Martin"
Marco Bezzecchi promuove il nuovo format MotoGP, che dal 2027 avrà due qualifiche (una per la Sprint e una per la gara lunga) a weekend. "Mi piace, sono curioso - ha detto in conferenza alla vigilia del GP Indonesia -. Sarà tosto fisicamente, ma è bello avere due qualifiche diverse, perché ogni tanto succede che si possa avere un cattivo venerdì e con due qualifiche differenti non distruggi due gare".
"Serve la mia miglior versione per lottare con Martin e Marquez"
Nel giovedì di Mandalika Bezzecchi ha parlato anche della lotta per il titolo, che lo vede in questo momento un po' defilato a -49 dal leader Martin (e a -47 da Marquez). "La pressione ora è su di loro. Non è facile perché Marc e Jorge sono in formissima. Devo essere il miglior Marco anch'io per poter lottare con loro. Cosa mi manca? Un po' di confidenza fin dai primi turni, devo fare uno step".