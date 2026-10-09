Il torinese, che ha strappato l'ultimo pass disponibile per il Q2, ha commentato a Sky il venerdì di Pre-qualifiche in Indonesia, soffermandosi sui miglioramenti nella guida ed elogiando Bezzecchi: "Ho avuto la fortuna di uscire con lui per il time attack, nelle curve 5 e 6 è impressionante"

Sei soddisfatto di essere decimo oggi?

"Sì, dai, diciamo che abbiamo lavorato tanto e abbiamo fatto tantissimi giri. Abbiamo avuto qualche intoppo che non era mai successo".

Si può dire qualcosa?

"No, no. Però penso si risolverà entro domani. Ho dovuto fare spesso il cambio da una moto all'altra perché succedeva una cosa sulla moto che non mi permetteva di uscire sempre con la stessa. Però in ogni caso alla fine il decimo posto, dopo le difficoltà che abbiamo ultimamente, è un ottimo risultato in una pista come questa dove comunque si fatica un po'. Perdo veramente tantissimo al settore 2. Nel time attack ho avuto la fortuna di uscire con Bezzecchi. In curva 5, curva 6, curva 7 è impressionante la differenza che riesce a fare e perdiamo veramente tanto lì".

Sì, le Aprilia vanno forte, lo ha sottolineato anche Acosta prima. Immagino che tu le abbia osservate bene...

"Sapevo già, perché comunque Bez anche quando era in Ducati era quello che le faceva più forte. Però è tosta perché noi facciamo un po' fatica a trazionare in quella fase lì, non riusciamo a mettere la potenza a terra e invece loro riescono ad avere molto grip e a far strada".

Al di là dei punti da migliorare che hai ben spiegato come sempre, ci puoi invece dire i punti dove ti stai trovando meglio?

"Devo dire che, come dicevo ieri, in Giappone nel weekend, soprattutto domenica, abbiamo visto delle cose e Ducati si è adoperata per cercare di darci una mano. E devo dire che qui la staccata e l'ingresso siamo messi abbastanza bene, mi trovo meglio, riesco a rallentarla meglio e questo fa per me tutta la differenza del mondo. Mi manca ancora tanto grip, soprattutto nella fase di percorrenza e primo tocco di gas, dove la moto tende a partire veramente tanto. Però, appunto, abbiamo tanti dati e ho visto da Marc che lui riesce ad avere più trazione, quindi magari indirizzare un po' il setup in quella direzione lì potrebbe essere d'aiuto".