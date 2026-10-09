Chiusura di sterzo e gran salvataggio per Pecco Bagnaia nelle prove libere di Mandalika: il pilota Ducati ha rischiato di cadere in curva 3, ma si è salvato... Guarda il VIDEO sopra
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Grosso rischio nelle prove libere del GP Indonesia: Pecco Bagnaia è finito nella ghiaia per...
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Dagli orari del weekend per non perdersi nulla tra sessioni in notturna o di primo mattino fino...
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Il pilota Aprilia favorevole alle due qualifiche dal 2027, anche se ammette: "Fisicamente sarà...