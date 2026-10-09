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Bagnaia, spettacolare salvataggio nelle prove libere MotoGP in Indonesia. VIDEO

MotoGp

Chiusura di sterzo e gran salvataggio per Pecco Bagnaia nelle prove libere di Mandalika: il pilota Ducati ha rischiato di cadere in curva 3, ma si è salvato... Guarda il VIDEO sopra

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