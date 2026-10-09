Venerdì positivo a Mandalika per il pilota dell'Aprilia, che ha chiuso 2° le Pre-qualifiche alle spalle di Fernandez e davanti a Martin, terzo. "Sono contento - ammette Marco Bezzecchi - sia in termini di passo che di time attack. Ma c'è da migliorare, magari prendendo spunto anche da Raul che è andato velocissimo". Il romagnolo è stato un 'maestro' nell'affrontare le curve 5, 6 e 7: "E' un settore che mi piace molto, ma tutta la pista in generale è nelle mie corde"

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE