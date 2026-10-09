Lunga intervista di Sandro Donato Grosso a Gigi Dall'Igna, che in Giappone ha festeggiato la sua 100^ vittoria da Dg di Ducati Corse. Un pensiero particolare per i suoi attuali piloti, Marquez e Bagnaia. "Marc merita più di tutti il 30 e lode - spiega - difficile trovargli un difetto". Su Pecco: "Gli voglio bene e gli sarò per sempre grato". Lo speciale in onda Sky Sport MotoGP (Canale 208) e disponibile anche On Demand e su Sky Sport Insider

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