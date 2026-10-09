Il quinto tempo nelle Pre-qualifiche non preoccupa eccessivamente Marc Marquez, che appare ottimista per il weekend indonesiano. "Sono contento - spiega a Sky il campione della Ducati - perché è stato un venerdì superiore alle mie aspettative, pensavo di essere più lontano dai primi. Mi aspettavo di peggio". Poi al media scrum: "Le Aprilia sono velocissime nelle curve lunghe. In questo momento dovrebbe cambiare moltissimo la situazione per poter puntare al podio: salirci sarà difficile"

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE