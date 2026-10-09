Lo spagnolo è stato il più veloce in Pre-qualifica, realizzando anche il nuovo record della pista di Mandalika. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale con 10,5 punti di vantaggio sullo stesso Guevara. Il migliore degli italiani è stato Arbolino, 12° e direttamente al Q2. Più indietro Lunetta e Vietti, costretti a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 7.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

Fila come un razzo Guevara, galvanizzato da due vittorie consecutive. Segna il nuovo record della pista e tiene dietro, staccato di due decimi abbondanti, Gonzalez. La sfida di questo scorcio di stagione è tra loro due. Manu tiene la testa del Mondiale ma il distacco si è assottigliato in maniera preoccupante: 10,5 punti di vantaggio sono poco, nulla. E visto il ritmo incalzante del connazionale il confronto si sta infuocando. Il pilota di Intact sembra soffrire la pressione nel rush finale, fu così anche l’anno scorso, quello di Pramac fiuta il sorpasso e ha già messo la freccia.