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Moto2, GP Indonesia: Guevara da record nelle Pre-qualifiche, 4° Gonzalez. Arbolino al Q2

mandalika
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Lo spagnolo è stato il più veloce in Pre-qualifica, realizzando anche il nuovo record della pista di Mandalika. Quarto Gonzalez, leader del Mondiale con 10,5 punti di vantaggio sullo stesso Guevara. Il migliore degli italiani è stato Arbolino, 12° e direttamente al Q2. Più indietro Lunetta e Vietti, costretti a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 7.15 su Sky Sport e in streaming su NOW 

PRE-QUALIFICHE MOTOGP: I RISULTATI

Fila come un razzo Guevara, galvanizzato da due vittorie consecutive. Segna il nuovo record della pista e tiene dietro, staccato di due decimi abbondanti, Gonzalez. La sfida di questo scorcio di stagione è tra loro due. Manu tiene la testa del Mondiale ma il distacco si è assottigliato in maniera preoccupante: 10,5 punti di vantaggio sono poco, nulla. E visto il ritmo incalzante del connazionale il confronto si sta infuocando. Il pilota di Intact sembra soffrire la pressione nel rush finale, fu così anche l’anno scorso, quello di Pramac fiuta il sorpasso e ha già messo la freccia. 

Escrig e Holgado da prima fila, 10° Alonso

A fine giornata ci sono due piloti in mezzo a loro, Escrig e Holgado. Il compagno di squadra di quest’ultimo, Alonso, non ha brillato, decimo a mezzo secondo da Guevara, ma la seconda metà del Mondiale non sta dando grandi soddisfazioni né a lui né al suo team manager, Aspar Martinez. A Mandalika per ora filano bene, almeno sul giro secco, anche Agius, Lopez e Salac, finiti nell’ordine alle spalle di Gonzalez.

Il venerdì degli italiani

Gli italiani faticano: il migliore è Arbolino, dodicesimo, Vietti invece finisce lontano, ventiduesimo, il solito inizio lento di week end. Lunetta, che era riuscito a entrare nelle top 14 al momento della lunga interruzione seguita alla caduta di Oncu, al rientro a 12 minuiti dalla fine non ha fatto nemmeno un giro completo. Problemi tecnici, turno finito e Q2 sfumata.

 

Moto2, GP Indonesia: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto2, GP Indonesia: i risultati delle Pre-qualifiche

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