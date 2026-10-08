Dagli orari del weekend per non perdersi nulla tra sessioni in notturna o di primo mattino fino alle repliche: ecco la guida completa al GP dell'Indonesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 11 ottobre LA CLASSIFICA PRIMA DI MANDALIKA

La MotoGP fa tappa a Mandalika, dove fino a domenica 11 ottobre c'è il Gran Premio dell'Indonesia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Si entra nel vivo della lotta mondiale: dopo la doppietta in Giappone, Marc Marquez - che proprio su questo circuito si fece male nel 2025 in seguito a un incidente con Bezzecchi, chiudendo anzitempo la sua stagione col titolo già in tasca - ha ridotto a soli 2 punti il ritardo in classifica dal leader Jorge Martin. Più staccato il nostro Marco Bezzecchi, scivolato a -49 dopo Motegi.

Sprint sabato alle 9, gara domenica alla stessa ora Anche a Mandalika, come già successo per Motegi, servirà puntare la sveglia per non perdersi nessuna sessione. A cominciare dalle prime prove libere, in programma nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre a partire dalle 4.45. Poi al mattino ci sono le Pre-qualifiche (dalle 9), che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. Sabato, dopo le FP2 alle 4.10, le qualifiche scatteranno alle 4.50 ora italiana, mentre la Sprint Race è prevista alle 9. Stesso orario della gara lunga di domenica, che chiuderà il weekend indonesiano.

Moto3 alle 6 col match point di Quiles, Moto2 alle 7.15 Prima della gara MotoGP ci saranno come di consueto i Gran Premi delle altre classi. In primis la Moto3 alle 6 del mattino, con Maximo Quiles vicinissimo al titolo: al talento spagnolo basterà non perdere due punti da Almansa (primo inseguitore in classifica) per laurearsi campione del mondo. A seguire, alle 7.15, scatterà la gara della Moto2, dove invece la situazione è molto incerta dopo lo 'zero' di Manu Gonzalez a Motegi: ora il leader del Mondiale ha soltanto 10,5 punti di vantaggio su Izan Guevara. Le gare di Mandalika, inoltre, saranno visibili anche in differita su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14.

Le repliche della gara Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 12.45. Le altre fasce orarie sono alle 17.15, alle 20 e alle 22. Inoltre il GP dell'Indonesia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand.