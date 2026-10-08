Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP, orari GP Indonesia: dove vedere la gara a Mandalika in tv e streaming su Sky e NOW

MotoGp

Dagli orari del weekend per non perdersi nulla tra sessioni in notturna o di primo mattino fino alle repliche: ecco la guida completa al GP dell'Indonesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 11 ottobre

LA CLASSIFICA PRIMA DI MANDALIKA

La MotoGP fa tappa a Mandalika, dove fino a domenica 11 ottobre c'è il Gran Premio dell'Indonesia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Si entra nel vivo della lotta mondiale: dopo la doppietta in Giappone, Marc Marquez - che proprio su questo circuito si fece male nel 2025 in seguito a un incidente con Bezzecchi, chiudendo anzitempo la sua stagione col titolo già in tasca - ha ridotto a soli 2 punti il ritardo in classifica dal leader Jorge Martin. Più staccato il nostro Marco Bezzecchi, scivolato a -49 dopo Motegi.

Sprint sabato alle 9, gara domenica alla stessa ora

Anche a Mandalika, come già successo per Motegi, servirà puntare la sveglia per non perdersi nessuna sessione. A cominciare dalle prime prove libere, in programma nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre a partire dalle 4.45. Poi al mattino ci sono le Pre-qualifiche (dalle 9), che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. Sabato, dopo le FP2 alle 4.10, le qualifiche scatteranno alle 4.50 ora italiana, mentre la Sprint Race è prevista alle 9. Stesso orario della gara lunga di domenica, che chiuderà il weekend indonesiano. 

Moto3 alle 6 col match point di Quiles, Moto2 alle 7.15

Prima della gara MotoGP ci saranno come di consueto i Gran Premi delle altre classi. In primis la Moto3 alle 6 del mattino, con Maximo Quiles vicinissimo al titolo: al talento spagnolo basterà non perdere due punti da Almansa (primo inseguitore in classifica) per laurearsi campione del mondo. A seguire, alle 7.15, scatterà la gara della Moto2, dove invece la situazione è molto incerta dopo lo 'zero' di Manu Gonzalez a Motegi: ora il leader del Mondiale ha soltanto 10,5 punti di vantaggio su Izan Guevara. Le gare di Mandalika, inoltre, saranno visibili anche in differita su Tv8 coi seguenti orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e MotoGP alle 14. 

Le repliche della gara

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 12.45. Le altre fasce orarie sono alle 17.15, alle 20 e alle 22. Inoltre il GP dell'Indonesia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand. 

GP Indonesia: il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:

Notte giovedì 8-venerdì 9 ottobre

  • Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 7.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 8: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 10.15: Paddock Live Show
  • Ore 10.45: Talent Time

Notte venerdì 9-sabato 10 ottobre

  • Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 6.40: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 8.30: Paddock Live
  • Ore 8.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.30: Talent Time

Notte sabato 10-domenica 11 ottobre

  • Ore 4.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6 Moto3 - Gara
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.15: Moto2 – Gara
  • Ore 8.15 – Paddock Live
  • Ore 8.30: Grid
  • Ore 9: MotoGP - Gara
  • Ore 10: Zona Rossa
  • Ore 11: Race Anatomy

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Pecco: "2 qualifiche? In commissione ok per tutti"

ducati

Il torinese nel giovedì di Mandalika ha parlato del nuovo format che entrerà in vigore nel 2027...

Bezzecchi promuove la doppia qualifica: "Mi piace"

MotoGp

Il pilota Aprilia favorevole alle due qualifiche dal 2027, anche se ammette: "Fisicamente sarà...

Martin: "Nuovo format? Non ci chiedono nulla..."

il leader

Il leader del Mondiale ha commentato in conferenza piloti il nuovo format con doppia qualifica:...

Marquez: "Nuovo format? O accetti o te ne vai"

MotoGp

Il pilota Ducati molto critico dopo l'ufficialità del nuovo format dal 2027 con la doppia...

Dall'Igna: "Gomme uguali per tutti, no vantaggi"

MotoGp

Dalla lotta iridata con l'Aprilia al nuovo format della doppia qualifica appena ufficializzato,...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS