David Almansa continua il suo programma di preparazione al 2027. Il pilota spagnolo di IntactGp, che continuerà a correre con il team in Moto2 dopo aver ottenuto la certezza aritmetica del secondo posto in campionato per la Moto3 2026, aveva già effettuato un test ad Almería prima di Portimão. Nel martedì post gp del Portogallo Almansa è tornato in pista ad Aragón, sempre con la Kalex di Momoven Rw, il cui team manager, Javi Martínez, è anche manager di Almansa. Il riscontro è stato molto positivo: 60 giri, il migliore in 1'52.110. Sembrerebbe un tempo alto rispetto al record della pista ottenuto quest'anno da Alonso López in qualifica, in 49.4. Ma in realtà, viste le condizioni, c'è grande soddisfazione. La temperatura della pista di 10 gradi era infatti di circa 40 più bassa del weekend di gara. Sul ritmo, Almansa ha girato su una media del 52.7. Da ricordare che la Moto2 farà un solo test ufficiale prima dell'inizio della stagione 2027, quindi queste giornate, per un rookie come Almansa, sono cruciali per prepararsi al meglio al salto di categoria.