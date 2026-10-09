Raul Fernandez commenta il venerdì di Mandalika, che lo ha visto dominare segnando il nuovo record della pista nelle Pre-qualifiche: "Sono molto contento, è uno di quei giorni dove ti riesce tutto facile dopo due gare dove mi sono sentito abbastanza limitato. È vero che a Motegi abbiamo fatto uno step e siamo tornati più competitivi, non come a Spielberg: lì mi sono sentito male per la squadra e mi sono vergognato per la nostra performance". Nel VIDEO, l'intervista completa

PRE-QUALI INDONESIA, GLI HIGHLIGHTS