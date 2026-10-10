Una valutazione su questa gara: partivi dalla decima casella, hai guadagnato due posizioni, P8. Sei soddisfatto?

"Più che altro ne son cascati due, quindi ho fatto ottavo. Purtroppo non riesco a mettere abbastanza energia nei primi giri sulla gomma dietro e perdo tanto a far sì che inizi a entrare in temperatura. Oggi ci ho messo più o meno 7 giri e dal momento in cui entra in temperatura, alla fine il ritmo non era male. Ovviamente non era per vincere perché comunque Marc, vuoi o non vuoi riesce a fare la differenza. Nonostante nel settore due perdiamo abbastanza, lui riesce a fare molto forte settore quattro, settore tre e colma un po' questo gap, però in generale io faccio fatica a portare in temperatura subito le gomme, oggi è stato un limite".

Stiamo vivendo un po' il periodo del rosso e il nero, questa sfida Aprilia-Ducati. Questa è una gara che non è esattamente dalla vostra parte?

"Sì, decisamente. Però quando si riesce a vincere, come nel caso di Marc, anche in queste condizioni qua, comunque vuol dire che si può fare. Marc l'ha fatto. Diggia sta andando molto forte e domani la gara sarà sicuramente tosta, credo che Raul e Bez non avranno lo stesso problema di oggi e quindi sarà più difficile per chi sta davanti, però in generale la media viene anche un po' più nella mia direzione. Il problema mio è l'aver così poco grip, perché anche qua comunque un po' il problema è quello, fa sì che io metta meno energia sulle gomme e quindi ci metto più tempo a far sì che funzioni e mi complico da solo la vita".

A me sembra che la ghiaia all'esterno delle curve sia rimasta esattamente uguale all'anno scorso. Volevo sapere se è così. E se è così, c'è un problema di sicurezza?

"In dei punti sì, in altri no. Dove è caduto Quartararo ieri, purtroppo sì e dove sono andato fuori io dalla pista per evitare Razgatlioglu, fortunatamente era già cambiata, perché in quel caso lì avrei rischiato di farmi molto male. Hanno fatto un miglioramento, però non è ancora abbastanza. Più che altro perché in una pista come questa dove c'è tantissima via di fuga non serve neanche avere una ghiaia così tanto spessa e quindi si può sicuramente migliorare".