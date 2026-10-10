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Bezzecchi: "Costretto a rialzare moto, non capisco la rabbia di Raul Fernandez". VIDEO

SULL'INCIDENTE

Bezzecchi ha commentato a Sky l'incidente con Fernandez nella Sprint, replicando alle parole del collega: ("Sono arrabbiato, ha fatto una brutta manovra"): "Ho dovuto rialzare la moto un paio di volte, ho sentito un contatto e mi sono trovato per terra. Non avrebbe avuto senso rialzare la moto per buttare fuori Raul. Mi spiace si sia arrabbiato. Non abbiamo parlato ma alla fine è lui che ha toccato me, non capisco la sua reazione..."

FOTO E VIDEO DELL'INCIDENTE - LE PAROLE DI RAUL CONTRO BEZ

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