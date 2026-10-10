Il pilota dell'Aprilia chiude 4° la Sprint dopo una gara condotta in testa fino a 5 giri dalla fine, quando è stato costretto a lasciar passare Marc Marquez per un problema di pressione alla gomma anteriore. "Ormai era fatta - spiega Jorge Martin - ho perso una grande occasione per vincere". L'errore all'ultimo giro gli è costato anche il podio e il primo posto nel Mondiale, a favore del ducatista. "Avevo ancora una chance per superarlo - aggiunge - ma mi sono un po' deconcentrato"

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA