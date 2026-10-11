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Bagnaia: "In Indonesia abbiamo accusato il passo indietro degli ultimi 2 anni". VIDEO

ducati

Termina con una caduta il weekend in Indonesia di Pecco Bagnaia. Il torinese è intervenuto su Sky Sport e ha commentato la sua gara, durata appena 5 giri, e nel complesso il suo Gran Premio in Indonesia

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

A me hanno detto che l'hai persa improvvisamente, se mi puoi confermare questo oppure ci sono state altre dinamiche?

"L'ho persa davanti, si è chiusa, semplicemente...". 

 

C'era un tema delle altre Ducati, ad esempio Di Giannantonio, al quale mancano 20 centimetri di pneumatico anteriore di grossissimo degrado. Tu avevi un tema di pressione, usura particolare della gomma anteriore oppure no?

"Ho fatto 5 giri, non avevo velocità e per provare a far qualcosa in più si è chiusa, quindi purtroppo mi mancava velocità".

 

Questa tua difficoltà che poi si è concretizzata, come hai raccontato, in una scivolata classica, la difficoltà di Marquez a lottare per il podio che dopo ieri non ci aspettavamo, Di Giannantonio in quella condizione là, un po' ci confermano che in effetti questa qua, per la vostra moto, adesso al di là della Sprint, è una pista bella ostica.

"Sì, purtroppo il passo indietro che abbiamo fatto negli ultimi due anni, l'abbiamo accusato soprattutto in questa pista dove c'è bisogno di velocità di percorrenza e di grip. Non abbiamo più tanta connessione col gas e in una pista come questa si accusa tanto, purtroppo".

 

Il passo indietro è stato fatto anche dalla Sprint alla gara, per quanto riguarda Ducati nel suo complesso. C'è un motivo particolare?

"Nel mio caso parlo di mancanza di grip, non so gli altri, però in generale questa è una pista dove il grip non è al massimo, soprattutto con una gomma come questa specifica e qua c'è bisogno di tanto supporto dal dietro e purtroppo non avendocelo fai ancora più fatica. Ho visto dai dati sembra che in generale gli altri piloti Ducati ne avessero un pelo di più, però comunque anche il loro non fosse ideale".

"Anche in Australia potrebbe essere problematico"

"Ero molto in difficoltà, stavo faticando tanto - ha commentato Bagnaia nel media scrum -. Dovevo cercare di arrivare a prendere Marini per far salire la pressione della gomma anteriore, però stavo chiedendo troppo alla moto che in quel momento non ne voleva sapere di supportarmi e darmi un po' più di velocità. Quando ho forzato si è chiuso l'anteriore. Il passo indietro fatto negli ultimi due anni lo abbiamo accusato soprattutto su questa pista, dove servono velocità di percorrenza e grip". Sulla prossima gara in Australia: "Da inizio anno sono completamente senza grip dietro. Quindi potrebbe essere problematico. Spero si riesca a fare qualcosa per far andare la moto almeno come le altre".

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