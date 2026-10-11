A fine gara, dopo il ritorno al successo sul circuito di Mandalika, Marco Bezzecchi ha destato la curiosità degli spettatori più attenti, festeggiando la vittoria con un grosso macinino del pepe in mano. Nell'intervista a Sky Sport, a precisa domanda, il pilota Aprilia ha però glissato: "Un po' di pepe sta bene sempre...". Prima di dare un indizio: "È una storia lunga, c'entrano i miei amici e anche Kimi Antonelli". Chissà che un giorno il mistero non possa essere svelato...

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