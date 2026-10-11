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Martin dopo il GP Indonesia: "Presi altri punti, siamo nella lotta ed è importante"

il leader

Con il podio nella gara lunga di Mandalika Jorge Martin si è ripreso la testa del Mondiale, tornando a +2 su Marc Marquez (come dopo Motegi). Non era mai successo che dopo 17 Gran Premi un pilota fosse leader del campionato con una sola vittoria (finora) in stagione. "Sono contento, ho fatto il massimo. Raul Fernandez e Bezzecchi ne avevano di più - ha spiegato a Sky -. Abbiamo fatto punti, restiamo in lotta e questo è importante". Nel VIDEO l'intervista integrale

LA CLASSIFICA DOPO MANDALIKA

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