Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Moto2 in Indonesia: Guevara vince e vola nel Mondiale a -5,5 punti da Gonzalez. HIGHLIGHTS

GP MANDALIKA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Terza vittoria consecutiva per Guevara che 'approfitta' del ritiro di Escrig nel finale e dimezza a -5,5 punti il ritardo in campionato da Gonzalez, 2° a Mandalika. Gara 'pazza', ridotta da 22 a 14 giri per l'incidente al via innescato da Holgado, poi terzo al traguardo. Indietro gli italiani: 9° Arbolino, 12° Lunetta, caduta e ritiro per Vietti. Alle 9 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

GP INDONESIA, LA GARA MOTOGP LIVE

Terza vittoria di fila e il distacco da Manuel Gonzalez si è dimezzato. Izan Guevara torna a casa dall’Indonesia al secondo posto in classifica, ma a soli 5,5 punti dal pilota di Intact che, dopo l’avvio bruciante del campionato (tre vittorie e altrettanti podi nella prima metà del mondiale), viaggia a corrente alternata a continua a perdere punti nei confronti del connazionale della Pramac. 

Escrig 'regala' la vittoria a Guevara

La felicità di Izan contrasta con la disperazione di Escrig che sembrava lanciato verso la prima vittoria in Moto2, ma a meno di un giro dalla fine ha abbandonato la corsa per problemi tecnici, dopo aver dominato. Guevara gli era arrivato addosso, a soli quattro decimi, sarebbe stato un arrivo in volata, con il pilota della Forward che sembrava però aver la corsa in pugno. Ma non è stato l’unico colpo di scena della giornata. 

L'incidente al via

La gara è stata interrotta subito al via per l’incidente innescato da Holgado che alla prima curva ha toccato il suo compagno di squadra, Alonso, coinvolgendo anche Roberts e Ortolà. Bandiera rossa, moto da risistemare (irrecuperabile quella di Alonso).

Arbolino (9°) migliore degli italiani

Nella seconda partenza Escrig è stato impeccabile seguito da Guevara mentre Gonzalez che scattava dalla decima casella ha iniziato il suo inseguimento che l’ha portato su Holgado, superato a pochi giri dal traguardo. “Adesso serve calma e non fare errori” ha detto il capo classifica che sente la pressione di questo fine stagione (e non è la prima volta). Tony Arbolino (8°) migliore degli italiani. Luca Lunetta chiude 12°, caduta e ritiro per Celestino Vietti.

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP Indonesia

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP Indonesia

La nuova classifica del Mondiale

La nuova classifica del Mondiale

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Warm up: 1° Bezzecchi, 2° Raul, 3° Marc Marquez

GP INDONESIA

Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo di 1:29.617. Alle sue spalle Raul...

Bulega vince a Estoril, Arenas campione Supersport

SUPERBIKE

Bulega eguaglia il record di vittorie in una stagione di Superbike in Gara 1 a Estoril. Lecuona...

Diggia: "Contatto al via? Siamo troppo gialli…"

la battuta

Fabio Di Giannantonio, terzo al traguardo nella Sprint di Mandalika, torna sul caos che si è...

Bagnaia: "C’ho messo 7 giri per scaldare le gomme"

8° posto

Ottavo posto per Pecco Bagnaia nella Sprint Race di Mandalika. Il pilota Ducati è intervenuto su...

Fernandez: "Bez? Manovra brutta. Ho un dito rotto"

il poleman

La prima pole in carriera in MotoGP rovinata da una Sprint chiusa in curva 1 e da una gara che...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS