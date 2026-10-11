Terza vittoria consecutiva per Guevara che 'approfitta' del ritiro di Escrig nel finale e dimezza a -5,5 punti il ritardo in campionato da Gonzalez, 2° a Mandalika. Gara 'pazza', ridotta da 22 a 14 giri per l'incidente al via innescato da Holgado, poi terzo al traguardo. Indietro gli italiani: 9° Arbolino, 12° Lunetta, caduta e ritiro per Vietti. Alle 9 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW GP INDONESIA, LA GARA MOTOGP LIVE

Terza vittoria di fila e il distacco da Manuel Gonzalez si è dimezzato. Izan Guevara torna a casa dall’Indonesia al secondo posto in classifica, ma a soli 5,5 punti dal pilota di Intact che, dopo l’avvio bruciante del campionato (tre vittorie e altrettanti podi nella prima metà del mondiale), viaggia a corrente alternata a continua a perdere punti nei confronti del connazionale della Pramac.

Escrig 'regala' la vittoria a Guevara La felicità di Izan contrasta con la disperazione di Escrig che sembrava lanciato verso la prima vittoria in Moto2, ma a meno di un giro dalla fine ha abbandonato la corsa per problemi tecnici, dopo aver dominato. Guevara gli era arrivato addosso, a soli quattro decimi, sarebbe stato un arrivo in volata, con il pilota della Forward che sembrava però aver la corsa in pugno. Ma non è stato l’unico colpo di scena della giornata.

L'incidente al via La gara è stata interrotta subito al via per l’incidente innescato da Holgado che alla prima curva ha toccato il suo compagno di squadra, Alonso, coinvolgendo anche Roberts e Ortolà. Bandiera rossa, moto da risistemare (irrecuperabile quella di Alonso).

Arbolino (9°) migliore degli italiani Nella seconda partenza Escrig è stato impeccabile seguito da Guevara mentre Gonzalez che scattava dalla decima casella ha iniziato il suo inseguimento che l’ha portato su Holgado, superato a pochi giri dal traguardo. “Adesso serve calma e non fare errori” ha detto il capo classifica che sente la pressione di questo fine stagione (e non è la prima volta). Tony Arbolino (8°) migliore degli italiani. Luca Lunetta chiude 12°, caduta e ritiro per Celestino Vietti.

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