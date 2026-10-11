Raul Fernandez commenta il 2° posto nella gara di Mandalika, ottenuto con due dita della mano destra fratturate: "È stata durissima, nel warm-up la squadra ha modificato qualcosa per cambiare la posizione di frenata. Non pensavo che fosse possibile cambiare in solo 10 minuti tutte le certezze e iniziare a staccare in modo diverso. Devo ringraziare il team per avermi fatto un manubrio speciale". Nel VIDEO, l'intervista completa

GP INDONESIA, GLI HIGHLIGHTS