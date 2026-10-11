Il weekend di Superbike a Estoril va in archivio con le gare di domenica, una lunga passerella per il campione Nicolò Bulega che torna a fare tripletta grazie alle vittorie di Superpole Race e Gara 2. Due successi perentori, che lo proiettano ancora di più nell’olimpo del Mondiale grazie al nuovo record di vittorie in una stagione (29 contro le 27 di Alvaro Bautista nel 2023) e di punti conquistati in un anno (664, uno in più di Jonathan Rea nel 2019). Record ancora migliorabili, con la tappa di Jerez ancora da disputare. Nella Superpole Race l'ottima partenza e il grande ritmo di Iker Lecuona sono stati vanificati da un lungo alla curva uno nel corso del terzo giro, occasione in cui Bulega ha potuto scappare in fuga. Dietro ai due Aruba ecco ancora Alberto Surra, capace di sfruttare un errore di Miguel Oliveira all’ultimo giro per trovare il podio. Il portoghese ha chiuso quarto davanti ad Alvaro Bautista e alla Bimota di Axel Bassani, con Xavi Vierge a chiudere la zona punti insieme a Jake Dixon e Lorenzo Baldassarri. Al pomeriggio, Gara 2 si è tramutata nell’ennesimo soliloquio di Bulega, che è rimasto dietro a Lecuona per le prime sei curve prima di passarlo e involarsi verso la vittoria. Il podio è rimasto lo stesso delle altre gare, con Lecuona secondo e Surra terzo, autore di un weekend stupendo con la Ducati di Motocorsa Racing. L’italiano ha battagliato per tutta la gara con Bautista, autore di una grande prestazione fino a una scivolata a pochi giri dalla fine, quando si trovava terzo. Quarto posto pesante per Yari Montella, che sfruttando la caduta di Alex Lowes allunga in classifica nella lotta per il terzo posto, ma soprattutto si assicura il titolo di miglior pilota di un team indipendente grazie ai punti guadagnati su Sam Lowes, solo quindicesimo. Il quinto posto di Bassani e il sesto di Baldassarri portano a cinque il numero di piloti italiani nelle prime sei posizioni di Gara 2, con Oliveira, Garrett Gerloff, Dixon e Vierge a completare la top ten. A punti Stefano Manzi quattordicesimo, mentre Danilo Petrucci è sedicesimo e precede Mattia Rato. Fuori gara, invece, Andrea Locatelli.