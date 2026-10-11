Il team manager Ducati ha commentato su Sky il weekend di Mandalika: "Arrivare a -2 da Martin e andare via a -2 per noi è un successo. Il problema vero è che Aprilia ha dimostrato di essere decisamente superiore, soprattutto qui. Se ci difendiamo in Australia, credo che il Mondiale sia ancora gestibile. Non ho dubbi che prima o poi Aprilia darà ordini di scuderia, mi sembra giusto e logico, io lo farei". Nel VIDEO l'intervista integrale

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