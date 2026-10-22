Nella domenica di Austin Kimi Antonelli avrà il primo match point per diventare campione del mondo F1. Dall'altra parte del mondo, a 14mila chilometri di distanza, Marco Bezzecchi ha provato a dare un consiglio all'amico in vista di questo importante weekend: "Ormai è vicino, deve restare tranquillo e concentrato. Deve fare quello che sa fare, senza inventarsi niente di assurdo. Poi gli farò un grande regalo..."

KIMI CAMPIONE SE... COMBINAZIONI