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Kimi Antonelli campione F1? Bezzecchi: "Se succede, gli farò un grande regalo"

amici piloti

Nella domenica di Austin Kimi Antonelli avrà il primo match point per diventare campione del mondo F1. Dall'altra parte del mondo, a 14mila chilometri di distanza, Marco Bezzecchi ha provato a dare un consiglio all'amico in vista di questo importante weekend: "Ormai è vicino, deve restare tranquillo e concentrato. Deve fare quello che sa fare, senza inventarsi niente di assurdo. Poi gli farò un grande regalo..."

KIMI CAMPIONE SE... COMBINAZIONI

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