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Martin: "Le altre Aprilia sono più forti di me, devo studiarle e capire come migliorare"

il leader

Jorge Martin ha chiuso al 5° posto le Pre-qualifiche di Phillip Island: "Giornata decente - ha commentato su Sky -. Ho fatto più fatica all'inizio per trovare un po' le linee perché qui lo scorso anno non avevo corso, ma pian piano mi sono abituato. Devo studiare come fanno le altre Aprilia che sono più forti di me, speriamo di migliorare. Nelle curve veloci devo trovare un po' più di feeling, ma in generale mi sento competitivo"

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