Il pilota Ducati è intervenuto nel media scrum dopo il ritiro nella Sprint in Australia: "Non posso ambire a entrare nella top 5 in gara. In qualifica abbiamo scelto la gomma sbagliata e partirò indietro". Tutto il weekend è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Mentre la Ducati di Marc Marquez vinceva la Sprint di Phillip Island, l'altra moto, quella di Pecco Bagnaia, terminava in anticipo la sua corsa al 4° giro. "Purtroppo ho avuto un piccolo problema e mi sono ritirato", ha commentato l'italiano al media scrum dopo la gara breve. Partito 16°, ha guadagnato due posizioni al via prima di scivolare 20°. Due giri più tardi è arrivato il rientro definitivo ai box. "Preferisco una gara bagnata o asciutta? È identico, non cambia niente. La velocità è ugualmente bassa", ha aggiunto parlando della domenica. "Sono a metà classifica e onestamente non posso ambire a entrare nella top 5. L'obiettivo realistico è un risultato tra il nono e il dodicesimo posto".