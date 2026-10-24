Bagnaia, ritiro oggi nella Sprint: "Problema tecnico, ma manca comunque velocità"ritirato
Il pilota Ducati è intervenuto nel media scrum dopo il ritiro nella Sprint in Australia: "Non posso ambire a entrare nella top 5 in gara. In qualifica abbiamo scelto la gomma sbagliata e partirò indietro". Tutto il weekend è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Mentre la Ducati di Marc Marquez vinceva la Sprint di Phillip Island, l'altra moto, quella di Pecco Bagnaia, terminava in anticipo la sua corsa al 4° giro. "Purtroppo ho avuto un piccolo problema e mi sono ritirato", ha commentato l'italiano al media scrum dopo la gara breve. Partito 16°, ha guadagnato due posizioni al via prima di scivolare 20°. Due giri più tardi è arrivato il rientro definitivo ai box. "Preferisco una gara bagnata o asciutta? È identico, non cambia niente. La velocità è ugualmente bassa", ha aggiunto parlando della domenica. "Sono a metà classifica e onestamente non posso ambire a entrare nella top 5. L'obiettivo realistico è un risultato tra il nono e il dodicesimo posto".
"In qualifica abbiamo sbagliato strategia"
L'inizio di giornata era già stato complicato, con il mancato accesso in Q2 e il 16° tempo in qualifica, il suo peggior risultato in carriera a Phillip Island. "Abbiamo scelto la gomma sbagliata", ha spiegato Bagnaia, che scatterà dalla 14^ casella in gara complici i forfait di Jorge Martin e Raul Fernandez. "Sono condizioni difficili da interpretare, soprattutto quando sei il primo a entrare in pista, ma abbiamo sbagliato strategia e domani partirò indietro. Penso che sarei riuscito a passare in Q2, ma non sarebbe cambiato nulla rispetto a quello che è successo poi in gara".