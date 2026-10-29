Dalla lotta mondiale, che lo vede ancora in corsa seppur distante 50 punti da Marc Marquez e 40 da Martin, al pensiero sull'imminente GP del Qatar della prossima settimana: ecco cosa ha detto Bezzecchi alla vigilia di Sepang RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Marco Bezzecchi, numeri alla mano, è ancora in lizza per il titolo, anche se 50 punti da recuperare a Marc Marquez sembrano davvero tanti. "L’aritmetica mi consente di provarci, ma certamente 50 punti da recuperare sono un limite. Se voglio nestare in lotta devo perderne il meno possibile, perché tutti sono velocissimi, soprattutto Marquez, ma anche Martin. E per farlo devo essere competitivo sempre, in ogni sessione".

"Non arriviamo a Sepang con aspettative troppo alte" I suoi avversari, comunque, lo considerano ancora una "minaccia". Tra questi Davide Tardozzi, team manager della Ducati ufficiale, che ha speso parole elogiative nei suoi confronti sostenendo che 50 punti di distacco non sono poi così tanti... "Apprezzo quello che ha detto, ma non è proprio vero. Cinquanta punti sono molti, anche se tutto può ancora succedere, ma non sarà semplice". Marco resta prudente anche nel pronostico. A Sepang lui è andato bene nei test invernali, ma questo non significa automaticamente essere competitivo in gara. "Nei test per season, in effetti, ci sentivamo meglio rispetto all’anno prima, ma non arriviamo qui con delle aspettative troppo alte. La gara è un’altra cosa. Vediamo, saltiamo sulla moto e cerchiamo di capire".