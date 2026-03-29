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Bezzecchi, tutte le vittorie in MotoGP: dai trionfi con Ducati ad Aprilia

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Quinta vittoria consecutiva in gara lunga per Marco Bezzecchi: dopo gli ultimi due GP del 2025 il pilota romagnolo ha dominato le prime 3 uscite stagionali del 2026 (Thailandia, Brasile e Usa). Per Bez, che è diventato il primo pilota dal 1992 in poi che ha condotto 5 GP consecutivi dall'inizio alla fine, sono 9 le vittorie totali in top-class. Di seguito tutti i numeri dietro al trionfo texano e tutti suoi trionfi

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

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