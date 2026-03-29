Bezzecchi, tutte le vittorie in MotoGP: dai trionfi con Ducati ad Aprilia
Quinta vittoria consecutiva in gara lunga per Marco Bezzecchi: dopo gli ultimi due GP del 2025 il pilota romagnolo ha dominato le prime 3 uscite stagionali del 2026 (Thailandia, Brasile e Usa). Per Bez, che è diventato il primo pilota dal 1992 in poi che ha condotto 5 GP consecutivi dall'inizio alla fine, sono 9 le vittorie totali in top-class. Di seguito tutti i numeri dietro al trionfo texano e tutti suoi trionfi
- Per Bezzecchi è la 9^ vittoria in top-class (5^ consecutiva)
- 21° podio in MotoGP: eguagliato Okada al 37° posto all-time
- Bez è il primo pilota dal 1992 che conduce 5 GP consecutivi dall'inizio alla fine: sono 121 giri in testa di fila, battuto il record dell'era moderna di Lorenzo nel 2015 (103).
- Primo pilota a vincere i primi 3 GP di una stagione dal 2014 (Marc Marquez vinse i primi 10).
- Per Aprilia 11^ vittoria in top-class
- Per l'Italia è la 297^ vittoria in top-class
- 2 aprile
- 14 maggio
- 24 settembre
- 25 maggio
- 9 novembre
- 29 marzoo
- 24 giugno
- 13 settembre
- 4 ottobre
- 18 ottobre