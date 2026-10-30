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Raul Fernandez, l'infortunio al dito non dà tregua: niente GP Malesia a Sepang

trackhouse

Fernandez non proseguirà il weekend di Sepang. Troppo il dolore all'indice della mano destra, frattura che si porta dietro da Mandalika: lo spagnolo del team Trackhouse ha deciso dopo pochi giri delle FP1 in Malesia di togliersi la tuta e alzare bandiera bianca. "I primi tempi paradossalmente ti fa meno male, ma quando si salda l’osso è il momento più critico ed è questa la fase di Raul. La speranza è di averlo in Qatar"

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