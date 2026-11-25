Si chiude in anticipo, e senza poter salutare la sua moto in pista, la straordinaria avventura di Francesco Bagnaia con la Ducati. Il due volte campione del mondo della MotoGP sarà costretto a saltare anche l'ultimo appuntamento della stagione a Valencia in programma questo weekend, dopo aver già dato forfait lo scorso fine settimana a Portimao, a causa dei postumi della frattura al piede destro rimediata nell'incidente con Fermin Aldeguer in Qatar lo scorso 7 novembre. Al suo posto, in sella alla Desmosedici ufficiale del team Ducati factory, scenderà in pista nuovamente Iker Lecuona, reduce dal 10° posto in Portogallo. Nonostante il grande lavoro svolto nelle ultime settimane per provare a farsi trovare pronto per il gran finale a Valencia, gli esami approfonditi effettuati al rientro dal Qatar e mercoledì mattina hanno confermato che le condizioni fisiche del pilota piemontese non gli consentono ancora di tornare a gareggiare in sicurezza. Pur senza indossare casco e tuta, è previsto che Bagnaia sia comunque presente nel paddock per salutare di persona tutta la squadra con cui ha scritto pagine indimenticabili della storia del motociclismo prima di iniziare la sua nuova sfida con l'Aprilia. In totale sono 146 i Gran Premi disputati da Pecco in top class, tutti con la casa di Borgo Panigale tra Pramac e team factory, impreziositi da due titoli MotoGP nel 2022 e 2023, 31 vittorie nelle gare lunghe e 14 nelle Sprint.