Bagnaia: "Ciò che mi ha permesso di tornare a guidare a Motegi 2025 non esiste più"

Gara complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso il GP della Malesia al 13° posto. Dopo la bandiera a scacchi il pilota Ducati è tornato a parlare della competitività ritrovata nei test di Misano del settembre 2025, poi confermata dal super weekend successivo di quell'anno a Motegi e infine smarrita nuovamente. "Ormai quella cosa che mi aveva permesso di tornare a guidare non esiste più", ha detto il torinese pur senza andare nello specifico

Un tuo commento su questa gara?

"Onestamente è andata esattamente come mi sarei aspettato. Anche ieri sarebbe andata nello stesso modo, ma sono stato graziato dalla pioggia. Ho spinto nello stesso modo anche quando ha iniziato a piovere e anche se non avevo più la gomma dietro, ma almeno gli altri vedendo la pioggia hanno alzato un po' di più e quindi non sono arrivati a superarmi. Oggi purtroppo sono partito, la mancanza di grip era tanta e ho provato a gestire per cercare di arrivare più avanti possibile. Nonostante questo ho fatto più di metà gara completamente senza grip dietro. L'ultimo giro ho fatto 2'05'', che è un tempo che non fai neanche il primo giro quando vieni qua dopo un anno".

Avevi le stesse sensazioni di ieri sostanzialmente?

"Esatto, oggi più che altro a fine gara non toccavo più neanche col ginocchio nelle curve a destra e c'era poco da fare".

Dopo una Sprint come quella di ieri in cui ci avevi detto queste cose, mi chiedo, come si lavora nel team? Non si cerca un ribaltamento della moto che magari ti faccia perdere grip davanti, invece che dietro? Oppure siete partiti esattamente con la moto come ieri, perché di meglio non si poteva inventare?

"Quando il problema non viene dal setup e non viene da una taratura di elettronica che puoi fare, quindi metti potenza o togli potenza, anche se fai cambi grossi, non risolvi niente. L'abbiamo fatto tutto l'anno, il problema è rimasto sempre lo stesso. Lo scorso anno uguale. Al test a Misano e alla gara del Giappone era stato cambiato un qualcosa di diverso dalle semplici tarature e setup, quella cosa diversa aveva fatto sì che io potessi tornare a guidare. Adesso, purtroppo, quella cosa lì evidentemente non esiste, come non esisteva più dalla gara dopo il Giappone dello scorso anno. Stamattina abbiamo cambiato tutto. Abbiamo fatto una mossa di setup grossa ed era esattamente uguale, quindi possiamo fare poco".

"Non esiste" perché...

"Non esiste, non entriamo nel dettaglio".

Fisicamente non c'è più o nessuno la vuole far comparire?

"Non entriamo nel dettaglio, ho detto".

Se attraverso l'elettronica, attraverso il setup, attraverso il ribaltamento della moto, non cambia nulla, qual è l'origine di questo male?

"Vorrei tanto saperlo".