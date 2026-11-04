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MotoGP, Martin ci riprova in Qatar: "Capiremo fin dove potrò spingermi"

gp qatar

Lo spagnolo proverà di nuovo a tornare in pista a Lusail: "Sono rientrato in Spagna per proseguire i trattamenti necessari per recuperare dall'infortunio e arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili". Nel frattempo, Bezzecchi vuole rifarsi dopo il 6° posto a Sepang: "Cercherò di chiudere nel migliore dei modi prima di tornare in Europa". Il GP Qatar è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre

GP QATAR, GUIDA TV

La MotoGP arriva a Lusail per l'ultima tappa extraeuropea prima del gran finale di stagione a Portimao e Valencia. Oltre a Marco Bezzecchi, l'Aprilia potrà contare anche su Jorge Martin: due settimane dopo la frattura al radio a Phillip Island e una dopo il forfait in Malesia, il pilota spagnolo ci riprova dopo il tentativo (fallito) di Sepang. Con la vittoria in Malesia, il suo rivale Marc Marquez ha ora 44 punti di vantaggio su di lui e può già vincere aritmeticamente il titolo in Qatar. "E' stato un peccato non essere riuscito a proseguire il weekend di Sepang, ma aver avuto la possibilità di provarci è stata già un'impresa", spiega Martin. "Sono tornato in Spagna per proseguire i trattamenti necessari per recuperare dall'infortunio e arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Ora vedremo come risponderà il fisico e, a partire da giovedì, inizieremo a lavorare con Aprilia per capire fin dove potremo spingerci".

Bezzecchi: "Voglio rifarmi dopo la gara in Malesia"

Dall'altra parte del box, Marco Bezzecchi arriva in Qatar dopo aver conquistato il suo settimo podio stagionale nella sprint a Sepang. Nella gara lunga, invece, l'italiano ha chiuso in sesta posizione, scivolando a 67 punti di distanza da Marc Marquez. "La domenica in Malesia non è stata facile, quindi la voglia di rifarmi è tanta", commenta Bezzecchi. "Sono contento di andare in Qatar, è una pista che mi piace molto. Cercheremo di fare un buon lavoro sin da subito, costruire un bel weekend e chiudere nel migliore dei modi prima di tornare in Europa".

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