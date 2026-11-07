L’impresa l’ha fatta Escrig , che ha dato paga, come si suol dire, a tutti. E’ la prima in Moto 2 per il pilota di Forward , meritata per averla ottenuta da solo, senza scie, rifilando distacchi imbarazzanti fin dal primo giro. Poi, nel finale, ha rischiato di vedersela soffiare da Manu Gonzalez , finito nella provvidenziale scia di Van Den Goorbergh, sul rettilineo del traguardo.

In prima fila anche Gonzalez e Holgado

Il leader del mondiale, secondo a un decimo, può dirsi comunque soddisfatto perché la sua qualifica è stata parecchio sofferta. Partito forte, s’è visto cancellare il primo giro per "track limit", al secondo si è invece trovato davanti un Baltus a spasso e si ritrovato in nona posizione. All’ultimo assalto, è uscito insieme a tutto il gruppo, rischiando di ostacolare Munoz che stava arrivando da solo sul rettilineo finale, poi s’è trovato davanti Zurutuza, più lento, ma qui s’è visto il sangue freddo dello spagnolo che l’ha superato senza perdere slancio.