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Moto2, qualifiche GP Qatar: Escrig in pole, 2° Gonzalez, 4° Vietti, 7° Guevara. HIGHLIGHTS

GP QATAR
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Prima pole in carriera per Escrig. Pioggia di sanzioni per guida lenta in traiettoria, penalizzati anche i due protagonisti della lotta per il Mondiale. Gonzalez, leader del campionato con soli 3,5 punti di vantaggio su Guevara, retrocesso in griglia dalla 2^ alla 5^ casella, il suo connazionale da 5° a 10°. Vietti scatterà 3° a Losail. Domenica la gara alle 15.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

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L’impresa l’ha fatta Escrig, che ha dato paga, come si suol dire, a tutti. E’ la prima in Moto 2 per il pilota di Forward, meritata per averla ottenuta da solo, senza scie, rifilando distacchi imbarazzanti fin dal primo giro. Poi, nel finale, ha rischiato di vedersela soffiare da Manu Gonzalez, finito nella provvidenziale scia di Van Den Goorbergh, sul rettilineo del traguardo. 

In prima fila anche Gonzalez e Holgado

Il leader del mondiale, secondo a un decimo, può dirsi comunque soddisfatto perché la sua qualifica è stata parecchio sofferta. Partito forte, s’è visto cancellare il primo giro per "track limit", al secondo si è invece trovato davanti un Baltus a spasso e si ritrovato in nona posizione. All’ultimo assalto, è uscito insieme a tutto il gruppo, rischiando di ostacolare Munoz che stava arrivando da solo sul rettilineo finale, poi s’è trovato davanti Zurutuza, più lento, ma qui s’è visto il sangue freddo dello spagnolo che l’ha superato senza perdere slancio. 

 

Lotta Mondiale: Guevara 7°

Diversamente da Guevara che si era messo furbescamente nella sua scia, ma il pilota della Pramac non è però riuscito a liberarsi di Zurutuza e ha chiuso il suo ultimo tentativo settimo, staccato di quattro decimi dal suo avversario diretto. Lui e Gonzalez sono in lotta per il titolo, separati da soli 3,5 punti. La tensione sale. 

 

Vietti migliore degli italiani

Per la cronaca: bene Vietti, tornato in forma, come dimostra il suo quarto tempo. Male invece Arbolino e Lunetta, fermatisi entrambi in Q1.

Pioggia di sanzioni: griglia rivoluzionata

Penalizzati con tre posizioni per guida lenta in traiettoria sia Gonzalez (da 2° a 5°) che Guevara (da 7° a 10°). Stessa sanzione per Baltus, Sasaki, Agius, van der Goorbergh, Huertas e Zurutuza.

Moto2, la nuova griglia di partenza in Qatar

Moto2, la griglia di partenza in Qatar

La classifica: Gonzalez e Guevara separati da 3,5 punti

Moto2, la classifica del Mondiale

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