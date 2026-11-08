Bezzecchi ha commentato a Sky Sport la vittoria nel GP del Qatar arrivata al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine: "Ero abbastanza in controllo. Nei primi giri ho cercato di tirare, poi è stata tutta una gara di gestione". Il pilota dell'Aprilia ha fatto anche un bilancio della stagione: "È stata fantastica. Le Sprint mio anello debole ma è tutta esperienza". La MotoGP torna a Portimao dal 20 al 22 novembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Hai fatto una gara fotonica. Sembravi sempre su un ritmo insostenibile per gli altri. Ti chiedo: eri appeso a un filo o perfettamente in controllo?

"Ero abbastanza in controllo. Ovviamente nei primi giri ho cercato di tirare un po' per riuscire subito a scremare il gruppo, però poi è stata tutta una gara di gestione, perché qua, con i consumi delle gomme davanti e dietro, era tosta. Quindi non si poteva esagerare. Ho cercato solo in qualche momento di spremere veramente tutto, nei momenti che mi sono sembrati importanti da dentro. Ecco, è andato tutto liscio e sono molto contento"

Quanto è stata fisica questa gara? Ho visto un po' tutti i tuoi colleghi, tutti abbastanza provati, ma dal punto di vista fisico quanto è stato impegnativo tenere quel ritmo dal primo all'ultimo giro oggi?

"No, si stava bene, dai. Non è troppo caldo e la sera si sta bene. E poi comunque c'è da dire che quando ti senti bene con la moto, fisicamente fai uno sforzo in meno. Però dai, più o meno come sempre, alla fine sono tutte toste le gare"

Tu avresti firmato a inizio anno per una stagione come questa?

"Sì, direi di sì. Alla fine il mio obiettivo a inizio stagione era quello di iniziare nel modo migliore possibile, dato che l'anno scorso avevamo faticato tutta la prima metà. Quindi ci tenevo a iniziare forte e ho iniziato fortissimo. È vero che poi nel mezzo ci sono state un po' di gare dove, per una cosa o per un'altra, le cose non sono andate come speravamo e ci si è messo dentro anche l'infortunio. Però poi, subito dopo, siamo tornati in corsa per svariati podi e sono riuscito a tornare a vincere in Indonesia e a farlo adesso anche oggi. Quindi è stata fino ad ora una stagione fantastica. Le Sprint sono state un po' il mio anello debole, diciamo. Però tutta esperienza, tutto fa brodo per cercare di imparare, di migliorare e quindi avrei sicuramente firmato".

Firmeresti per eliminare le Sprint? Faccio una battuta

"Guarda, firmerei per migliorarle le Sprint più che eliminarle, perché alla fine vedo che gli altri riescono a fare bene e quindi devo migliorare anche io. In realtà ho fatto svariate buone Sprint, perché ho fatto sette podi nelle Sprint. Il problema è che ho fatto tanti piccoli errori. Adesso, tralasciando quello di ieri, che comunque è stato anche un episodio un po' sfigato, però ci sono stati tanti piccoli errori, tante piccole sfortune. E quindi bisogna cercare, devo cercare, di limare questi dettagli. Però intanto oggi abbiamo fatto un bel lavoro, ce lo godiamo, andiamo a casa, ci riposiamo e poi torniamo a Portimao".