A Lusail torna alla vittoria Holgado, la sua seconda stagionale. Sul podio anche Ortolà ed Escrig. Clamoroso 'zero' di Guevara, costretto ora a rimontare 13,5 punti a Gonzalez, 6° in Qatar e con un primo match point Mondiale già nella prossima gara di Portimao. Gli italiani: 10° Vietti, 16° Lunetta, 18° Arbolino, 23° Ferrari. Alle 17 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LA GARA LIVE

Il colpo di scena per la gara e per il Mondiale è arrivato al quattordicesimo giro: Guevara si è fermato per un problema tecnico e Holgado ha passato Escrig, in fuga dai primi giri. La gara ha cambiato volto in quel momento. Pesa soprattutto lo stop di Izan, per la verità non particolarmente brillante fino a quale momento. Il pilota del team Pramac, partito dalla decima casella (penalizzato di tre posizioni dopo la qualifica) ha lottato in affanno, distante dal podio.

Mondiale: Gonzalez a +13,5 su Guevara Gara partita male e finita peggio, ma tutto sommato limitata nei danni da una prestazione poco convincete del leader del mondiale, Gonzalez, che aveva un’occasione d’oro per dare una zampata al campionato. Ma lo spagnolo di Intact (penalizzato a sua volta in griglia di tre posizioni dopo aver segnato il secondo tempo in qualifica) ha faticato a difendersi dagli attacchi di Alonso, Munoz autore di una incredibile rimonta (scattava dalla tredicesima casella) e Ortolà che partiva ancora più indietro. "Non sentivo l’anteriore", si è lamentato Manu, a fine corsa, incredibilmente dopo aver lavorato a lungo in prova in ottica gara. In classifica ha guadagnato 10 punti su Guevara e avrà il suo primo match point a Portimao.

Holgado torna alla vittoria, 10° Vietti Gli eroi del giorno sono Holgado che ha vinto la gara e battuto nel confronto diretto il suo compagno di squadra Alonso, rimasto giù dal podio. Ma il rimpianto maggiore, dopo Guevara, è forse quello di Escrig che non è riuscito a consolidare la sua pole position. In testa per quasi tutta la gara, il pilota di Forward ha ceduto nel finale a Ortolà, a causa di una gomma ormai consumata. Il terzo posto è una piccola consolazione. Poteva fare meglio del decimo posto Celestino Vietti che scattava dalla prima fila, ma il contatto con Veijer al via gli ha fatto perdere ritmo e diverse posizioni, oltre a un pezzo del suo codone.

L'ordine d'arrivo del GP Qatar