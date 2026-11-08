Passerella trionfale per Marco Bezzecchi sul circuito di Losail: il pilota dell'Aprilia vince davanti a Marquez e accorcia in classifica dal catalano a -74, tenendo ancora vivo il discorso Mondiale. Sul podio anche Raul Fernandez. 7° Martin, ora a -60 da Marc. Che, a Portimao, avrà il secondo match point per vincere il suo 10° titolo. Nel video l'ultimo giro del GP Qatar con l'appassionante telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini

L'ORDINE D'ARRIVO - CLASSIFICA - MARQUEZ CAMPIONE IN PORTOGALLO SE...