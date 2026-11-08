Sale l'attesa per la gara di Lusail, che potrebbe consegnare a Marquez il 10° titolo mondiale. Appuntamento alle 17, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Aprilia proverà a rinviare la festa: Bezzecchi scatta ancora dalla pole e ha tutta l'intenzione di rifarsi dopo il contatto (con caduta) di ieri con Marc. A Martin, invece, basta 1 punto per tenere vive le sue residue speranze. Non ci sarà invece Bagnaia dopo la brutta caduta nella Sprint con frattura al piede destro

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