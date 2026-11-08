MotoGP, oggi il GP Qatar: orari tv, griglia di partenza a Lusail e ultime news
Sale l'attesa per la gara di Lusail, che potrebbe consegnare a Marquez il 10° titolo mondiale. Appuntamento alle 17, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Aprilia proverà a rinviare la festa: Bezzecchi scatta ancora dalla pole e ha tutta l'intenzione di rifarsi dopo il contatto (con caduta) di ieri con Marc. A Martin, invece, basta 1 punto per tenere vive le sue residue speranze. Non ci sarà invece Bagnaia dopo la brutta caduta nella Sprint con frattura al piede destro
- Ore 12.35: Warm Up MotoGP
- Ore 13: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14: Moto3 – Gara
- Ore 15: Paddock Live
- Ore 15.15: Moto2 – Gara
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.30: Grid
- Ore 17: MotoGP – Gara
- Ore 18: Zona Rossa
- Ore 19: Race Anatomy
- Prima della MotoGP spazio come sempre alla Moto3 (ore 14), col solito Quiles dalla pole position, e alla Moto2 (ore 15.15), dove il leader del Mondiale Manu Gonzalez partirà 2° alle spalle del poleman Escrig e proverà a guadagnare terreno sul rivale diretto per il titolo Izan Guevara (7°)
- Cielo sereno anche nella giornata di domenica nel deserto qatariota, dove le temperature saranno superiori ai 30 gradi anche dopo il tramonto
- Marc Marquez ha vinto la Sprint Race davanti a Fabio Di Giannantonio e a un eroico Jorge Martin. Ma a tenere banco nel paddock (quasi) deserto di Lusail è stato il contatto al 4° giro col poleman Marco Bezzecchi, con cui era in lotta per la prima posizione. Il pilota romagnolo è scivolato, ma lo Steward Panel ha deciso di non penalizzare lo spagnolo
- Dopo il risultato di ieri a Marc Marquez serve necessariamente la vittoria per chiudere i conti stasera. Al contempo, però, deve sperare che Martin, terzo nella Sprint, non vada a punti. Solo in caso di +25 su Jorge al termine della gara il 10° titolo arriverà qui a Lusail. Altrimenti tutto rimandato a Portimao...