Almansa è stato il più veloce nel venerdì di Pre-qualifiche a Portimao. Alle spalle del pilota spagnolo il campione del mondo Quiles, terzo Kelso. Pini, unico pilota italiano in pista, passa direttamente al Q2 grazie al 7° tempo. Domenica la gara della Moto3 è in diretta tv alle 11 su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Non è ancora finita, la loro rivalità è il solo motivo d'interesse di un campionato che già detto tutto. O quasi. Almansa, il pilota veloce, è partito segnando il miglior tempo in pre-qualifica. Sembrava in grado di scavare un solco, ma poi Quiles è arrivato vicino, a soli 74 millesimi dall’unico rivale che ha cercato, senza riuscirci, di sbarragli la strada verso il titolo. Due piloti veloci, David quanto Maximo, almeno in prova, perché la domenica il talento portato in gara da Aspar Martinez (e seguito dai fratelli Marquez) ha sempre imposto la sua legge.

Ancora aperta la sfida per il 2° posto Mondiale Almansa è comunque contento, nonostante tutto e dopo una caduta con cui ha chiuso la prima giornata in Portogallo, ma il secondo posto è in campionato non sembra in grado di portarglielo via nessuno. Il terzo in classifica, Carpe, è staccato di 37 punti e con i 50 ancora in palio, sembra un’impresa ardua. E comunque il pilota di Ajo, per ora è quinto, dietro a Esteban e Kelso.

Pini: "Voglio chiudere bene la stagione" Migliore (e anche l’unico in Portogallo) degli italiani è invece Guido Pini che si spera sempre di vederlo riemergere in gara, insieme a Matteo Bertelle, rimasto a casa a curarsi la frattura del metacarpo della mano sinistra rimediata in Qatar. “Dopo la caduta in Thailandia ho faticato a capire che cosa è successo – ha spiegato Guido ai microfoni di Sky -. La squalifica del mio team non ha aiutato, ma adesso conta finire bene l'anno”. Nel 2027, il toscano salirà di categoria, e forse si troverà più a suo agio, su una moto più grande. "Ma ad Austin (dove ha vinto la sua prima gara, ndr) ero alto come adesso”. Poi ha aggiunto: "Non è stata una stagione facile".