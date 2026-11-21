La classifica MotoGP per team: Aprilia Factory campione del mondo 2026
Aprilia Racing è campione del mondo MotoGP 2026 nella classifica team. La squadra ufficiale della casa di Noale centra il miglior risultato dalla nascita del progetto in MotoGP. Per Aprilia è il 55° titolo mondiale della sua storia, il primo nella classe regina. Di seguito la classifica completa
- Il team ufficiale della casa di Noale ha conquistato il titolo mondiale MotoGP 2026 riservato ai team grazie ai risultati di Martin e Bezzecchi. I due piloti hanno vinto complessivamente sette gare lunghe (sei Bezzecchi e una Martin), con quattro doppiette, a cui si aggiungono cinque successi nelle Sprint
- Punti: 745
- Piloti "titolari": Martin e Bezzecchi
- Punti: 605
- Piloti "titolari": M. Marquez e Bagnaia
- Punti: 565
- Piloti "titolari": Ogura e R. Fernandez
- Punti: 433
- Piloti "titolari": Acosta e Binder
- Punti: 355
- Piloti "titolari": Di Giannantonio e Morbidelli
- Punti: 351
- Piloti "titolari": A. Marquez e Aldeguer
- Punti: 169
- Piloti "titolari": Bastianini e Vinales
- Punti: 158
- Piloti "titolari": Marini e Mir
- Punti: 141
- Piloti "titolari": Zarco e Moreira
- Punti: 110
- Piloti "titolari": Quartararo e Rins
- Punti: 49
- Piloti "titolari": Miller e Razgatlioglu