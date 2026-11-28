Quarta pole in Moto2 per l'australiano. In prima fila con Agius anche Holgado e Guevara, chiamato a recuperare 4,5 punti in classifica dall'attuale leader Gonzalez, soltanto 10° nella griglia di Valencia. Gli italiani: 9° Lunetta, 13° Vietti, in fondo Arbolino e Ferrari. Domenica l'ultima gara alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, HIGHLIGHTS SPRINT

Abbracci di gioia da un lato, facce scure dall’altra. Guevara ha centrato la prima fila mandando in estasi il team Pramac, ha fatto tutto bene, recuperando un pessimo venerdì. La squadra ha fatto il suo dovere, come il pilota che non s’è fatto intimidire dal peso della situazione. Lo spagnolo è più che mai in lotta per il titolo, complice la pessima qualifica del suo avversario, Gonzalez, nervoso, in difficoltà per tutto il turno, senza l’aiuto al suo compagno di squadra Agius che ha invece centrato la pole.

Il sabato 'bestiale' di Gonzalez Incomprensioni o altro (rivalità interne di sicuro) la sua squadra è poi corsa a festeggiare l’australiano invece di sostenere il pilota che si sta giocando il campionato, lasciato solo nel suo angolo a rimuginare sul decimo posto. Per tutta la qualifica non s’è capita la strategia del suo box, ogni volta che Manu entrava in pista, il suo compagno di squadra lo seguiva e poi gli si metteva dietro invece di tirarselo dietro. Comprensibile il nervosismo di Gonzalez, pilota che soffre la pressione e che non è più riuscito a trovare la concentrazione che serviva.

Indietro gli italiani: 9° Lunetta, 13° Vietti Nella sfida per la corona della Moto2, è passato in secondo piano il secondo posto di Holgado, in lotta per il terzo posto in campionato. Ortolà lo sopravanza di 5,5 punti, ma domani partirà dalla sesta casella. Fuori dalla lotta, Alonso, incapace di scendere al di sotto del ventesimo tempo, fin da venerdì. Valencia non è il suo circuito preferito, ma la prestazione del neo promosso in Motogp, delude tifosi e aspettative di Aspar. Delusione parziale anche sul lato italiano: a parte Lunetta, nono, Vietti dopo aver superato la Q1, ha chiuso tredicesimo; Arbolino partirà invece dalla ventottesima posizione, davanti a Matteo Ferrari.

Moto2, la griglia di partenza a Valencia