Un'altra casella della Moto3 va a posto con Cip Greenpower che promuove Enzo Bellon al motomondiale. Bellon ha già corso quest'anno con la squadra nel MotoJunior Moto3, e in collaborazione con la federazione francese, con cui condivide il progetto di sviluppo giovani, Cip ha deciso di dargli una chance per l'anno prossimo. Bellon ha chiuso il campionato al quindicesimo posto e ha preso parte alle selezioni della Rookies per l'anno prossimo, pur restando in trattativa con Cip per il salto, che ora si concretizza, nella speranza, per la Francia, di trovare il prossimo Quartararo o Zarco.