Finalmente libero di correre come vuole, sgravato dal peso di un titolo da conquistare, che l’ha condizionato in Portogallo, Marc Marquez si è ritrovato davanti al suo pubblico. Vuole chiudere a modo suo, possibilmente con una vittoria, ma sulla sua strada s’è trovato un Marco Bezzecchi in forma eccezionale . Ieri l’ormai ex pilota Ducati era partito in quarta, ritoccando il record della pista che il romagnolo dell’Aprilia ha letteralmente frantumato in qualifica , rifilando quattro decimi al neo campione del mondo. Sfida accesa tra il nuovo che avanza e il fenomeno arrivato ai saluti . Nel parco chiuso è finita con un abbraccio sincero . Il clima è sereno dopo la tensione di venerdì, l’annuncio dell’abbandono che ha gelato il paddock e la Ducati che ancora non sa come sostituirlo.

"Secondo me Bezzecchi ha tagliato… Ha fatto un giro impressionante - ha detto Marc -. E’ un ragazzo velocissimo, farà un grande stagione nel 2027. Le Aprilia sono veloci ma è lui a fare la differenza". Poi ha aggiunto: "Era l’ultima mia qualifica, ho guidato bene, è stato bellissimo. Mi sono divertito". Marc finalmente rilassato, vuole godersi l’ultimo fine settimana da pilota. Comunque vada, lui cercherà di godersi l’ultimo valzer, davanti a famigliari e tifosi. Tanti, venuti per tributargli l’ultimo applauso. "Sono contento, mi è venuto fuori un bel giro…", il commento di Bezzecchi, leader di un’Aprilia che punta al titolo costruttori. Possibilmente con il contributo di Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) terzo davanti all’altro Marquez, Alex, e al compagno di squadra Martin, anche lui pronto per l’ultimo show con la moto di Noale.