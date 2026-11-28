Snipers parlerà francese nel 2027, la squadra italiana dopo David Da Costa prende un altro rookie, Guillem Planques.

Pilota del MotoJunior e della Rookies, spesso nel gruppo di testa anche se con qualche errore di troppo, Planques è stato in lista anche per altri team, in particolare Tech3. Ha fatto un podio a Misano (secondo) e due pole (Assen e Misano) nella Rookies.

Alla fine però lascerà la Ktm, che ha guidato nel Junior per Momoven, e passerà alla Honda, completando una lista di tre piloti francesi al debutto in Moto3 insieme al compagno Da Costa e a Bellon che correrà con Cip.