Moto3, squadra tutta francese per Snipersmercato piloti FOTO: @guillem.planques - Instagram
Il team guidato da Mirko Cecchini sceglie Planques dopo aver già confermato Da Costa
Snipers parlerà francese nel 2027, la squadra italiana dopo David Da Costa prende un altro rookie, Guillem Planques.
Pilota del MotoJunior e della Rookies, spesso nel gruppo di testa anche se con qualche errore di troppo, Planques è stato in lista anche per altri team, in particolare Tech3. Ha fatto un podio a Misano (secondo) e due pole (Assen e Misano) nella Rookies.
Alla fine però lascerà la Ktm, che ha guidato nel Junior per Momoven, e passerà alla Honda, completando una lista di tre piloti francesi al debutto in Moto3 insieme al compagno Da Costa e a Bellon che correrà con Cip.