Quarta pole in Moto3 e record della pista a Valencia per Brian Uriarte. In prima fila anche Almansa e il campione del mondo Quiles. Primo degli italiani è Pini (5°), più indietro Bertelle (17°), tornato dopo la brutta caduta in Qatar. Domenica l'ultima gara della stagione alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Ha dato tutto, per prendersi l’ennesima pole position dell’anno, ma David Almansa velocissimo per tutto il turno di qualifica, ha esagerato all’ultimo giro e all’ultima curva, finendo lungo nella ghiaia. Niente da fare, per lui solo, si fa per dire, secondo in griglia, alle spalle di un rapidissimo Brian Uriarte , autore dell’ennesimo record della pista nell’arco dello stesso turno.

Anche Quiles in prima fila, 5° Pini

Brian è in lotta con Carpe (quarto tempo per lui), per il terzo posto in classifica: tra di loro solo sette punti a dividerli. Oltre alla presenza di Maximo Quiles, finito in prima fila per la quindicesima volta in Moto3. Schieramento di stelline per l’ultima partenza, a cui si aggiungerà (finalmente) Guido Pini autore di una buona prova, dopo essere passata dalla Q1. Il toscano dopo aver accarezzato anche la prima fila è scalato di un paio di posizioni nel finale (dove aveva trovato la scia di Almansa) finendo per chiudere in quinta posizione. “Ho rimediato alla giornata di venerdì dove ho avuto un problema tecnico e ho fatto solo sei giri” ha spiegato Guido.