Gonzalez chiude al 5° posto a Valencia e trionfa nel Mondiale con appena due punti e mezzo di vantaggio su Guevara, terzo al traguardo di una gara bellissima, vinta da Agius. Maxi-caduta al via: coinvolti Holgado, Ortolà e Lopez. Lunetta (6°) primo degli italiani IL VIDEO DELLA FESTA DI GONZALEZ

Due punti e mezzo, nulla dopo ventuno gare. Manu Gonzalez ha vinto il titolo della Moto2 per un soffio, ma al termine di una gara dove ha sempre corso in difesa e dove ha persino potuto sfruttare la carambola al primo giro che ha coinvolto Furusato, Holgado, Lopez e Ortola che gli erano partiti davanti.

Applausi per Guevara: ora la MotoGP Il duello l’ha deciso in realtà Veijer che ha superato prima lui e poi Guevara (che aveva ceduto ad Agius al quarto giro), al terzultimo passaggio; fino a quel momento lo spagnolo di Pramac era avanti in classifica per mezzo punto. Un Mondiale deciso così lascia l’amaro in bocca a Izan che ha provato a reagire negli ultimi due passaggio, arrivando a tiro dell’olandese, ma senza trovare il punto giusto per attaccarlo, e con la moto che oltretutto scivolava a ogni curva. A lui va riconosciuta comunque la grande rimonta fatta durante la stagione per arrivare a giocarsela all’ultima corsa. Un merito che gli vale l’ingresso in Motogp dal prossimo anno. A differenza di Gonzalez che nessuno ha proposto per il salto di categoria.

Vince Agius, 6° Lunetta. Vietti primo italiano in campionato Il suo team Intact ha festeggiato anche la vittoria di Senna Agius. Gonzalez ha preceduto di due secondi Lunetta, autore di una buona gara. E migliore degli italiani: Vietti ha chiuso nono, Arbolino, tredicesimo. Nella classifica finale del campionato, il più avanti di tutti è arrivato Celestino, nono nella generale, alle spalle di Alonso Lopez. Il migliore dei piloti di Aspar, entrambi destinati alla Motogp dal 2027, è invece risultato Holgado, quarto, per otto punti, davanti ad Alonso.

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