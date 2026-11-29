Ha cercato di vincerla, ha dovuto arrendersi a Raul Fernandez, giovane promessa della scuderia Aprilia. Per certi versi, quasi un passaggio di consegna, tra il campione che saluta e il nuovo che avanza. "Non avrei mai pensato di vincere davanti al più grande della storia", il riconoscimento del vincitore. Marc ha corso soprattutto per il suo pubblico, correndo sulle "montagne russe delle emozioni" come aveva annunciato al mattino nel tradizionale giro di saluti lungo la pista, prima delle gare. E l’emozione è esplosa, in tutta la sua forza, dopo il traguardo, quando si è concesso all’abbraccio dei tifosi, letteralmente in delirio. Marc emozionato, forse anche più di quanto visto in Portogallo, quando ha messo la firma al decimo titolo, ha abbracciato idealmente tutto il suo popolo, mai come oggi così numeroso a Valencia. Marc esce di scena da grandissimo, a modo suo. "Mi sono divertito tanto, ho riso sotto il casco - ha raccontato Marc - ho cercato di vincerla in tutti i modi, ma sono davvero felice di aver corso con questi ragazzi eccezionali”. Infine: "Grazie a tutti per avermi accettato, ho dato tutto me stesso alle moto che mi hanno sempre ripagato, sono felice di essere cresciuto nella MotoGP". Poi, saltellando in giro per il paddock è corso ad abbracciare tutti, mentre la gente cominciava a invadere la pista per portarsi sotto il podio. Quei ragazzi, come ha definito i piloti che lo hanno accompagnato nell’ultimo ballo, l’hanno salutato tutti dopo il traguardo.