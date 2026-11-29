Marc Marquez saluta la MotoGP con un secondo posto. A Valencia l'ultima gara 2026 la vince Raul Fernandez, che precede il campione del mondo e Pedro Acosta. 4° Marco Bezzecchi, secondo nel Mondiale davanti a Martin. Fa festa anche Aprilia, che strappa a Ducati il titolo costruttori
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Ha cercato di vincerla, ha dovuto arrendersi a Raul Fernandez, giovane promessa della scuderia Aprilia. Per certi versi, quasi un passaggio di consegna, tra il campione che saluta e il nuovo che avanza. "Non avrei mai pensato di vincere davanti al più grande della storia", il riconoscimento del vincitore. Marc ha corso soprattutto per il suo pubblico, correndo sulle "montagne russe delle emozioni" come aveva annunciato al mattino nel tradizionale giro di saluti lungo la pista, prima delle gare. E l’emozione è esplosa, in tutta la sua forza, dopo il traguardo, quando si è concesso all’abbraccio dei tifosi, letteralmente in delirio. Marc emozionato, forse anche più di quanto visto in Portogallo, quando ha messo la firma al decimo titolo, ha abbracciato idealmente tutto il suo popolo, mai come oggi così numeroso a Valencia. Marc esce di scena da grandissimo, a modo suo. "Mi sono divertito tanto, ho riso sotto il casco - ha raccontato Marc - ho cercato di vincerla in tutti i modi, ma sono davvero felice di aver corso con questi ragazzi eccezionali”. Infine: "Grazie a tutti per avermi accettato, ho dato tutto me stesso alle moto che mi hanno sempre ripagato, sono felice di essere cresciuto nella MotoGP". Poi, saltellando in giro per il paddock è corso ad abbracciare tutti, mentre la gente cominciava a invadere la pista per portarsi sotto il podio. Quei ragazzi, come ha definito i piloti che lo hanno accompagnato nell’ultimo ballo, l’hanno salutato tutti dopo il traguardo.
Bezzecchi giù dal podio, ma è secondo nel Mondiale
Anche Marco Bezzecchi, che ha lottato con lui fin dal primo giro della gara, dopo esserselo visto sfilare all’improvviso, di fianco, alla prima staccata. Un sorpasso da maestro, un altro pezzo di bravura di Marc che ha tenuto dietro Bezzecchi fino a pochi giri dalla fine quando ha cercato di recuperare i due secondi che lo separavano da Fernandez, scappato via all’inizio. Bezzecchi, superato alla fine anche da Acosta, è rimasto giù dal podio ma ha confermato il secondo posto in campionato, davanti a Martin che ha chiuso la sua gara in quinta posizione.
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Aprilia regina dei costruttori
L’Aprilia ha invece conquistato anche il titolo Costruttori oltre a quello riservato alle squadre. Resta il rimpianto per un titolo piloti che avrebbe potuto vincere con uno dei suoi due piloti di punta; hanno pagato i loro errori, ma sulla loro strada hanno anche trovato un pilota eccezionale, che stringendo i denti contro il dolore, e dominando le sue paure, quelle che l’hanno portato a chiudere la carriera a 33 anni, ha firmato una stagione incredibile.