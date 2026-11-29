C’era aria di resa dei conti, con il terzo posto in ballo tra Carpe e Uriarte. Ma la gara alla fine l’ha vinta Almansa, al termine di un lunghissimo duello che dal decimo giro in poi ha coinvolti anche Quiles e Salmela, quest’ultimo rimasto però sempre in coda agli altri quattro. Nella prima parte anche Pini ha provato a stare con loro, ma al terzo giro, forse distratto dalla perdita di posteriore di Almansa (rimasto in piedi,) Guido è andato lungo nella ghiaia. A metà corsa Almansa ha rotto gli indugi superando Quiles e subito dopo Carpe, portandosi davanti. A sette giri dal traguardo si è invece acceso il duello tra Carpe e Uriarte che ha provato a superarlo, sorpasso a cui il connazionale ha replicato subito. Carpe ha anche rischiato di cadere, frenando con troppa decisone per provare a infilare all’interno Almansa, in lotta con Quiles. Gli ultimi due giri sono stati un vero valzer di sorpassi. Quiles toccato nel posteriore, ha perso contatto da Almansa che ha guadagnato qualche metro di spazio, involandosi verso la quinta vittoria di stagione. Quiles ha dovuto cedere anche il secondo posto a Carpe, autore di un doppio sorpasso spettacolare nelle ultime curve, che ha così consolidato il terzo posto in campionato. Uriarte quarto, nonostante un’ottima gara, è rimasto giù dal podio. Delusione Fernandez, dopo due podi consecutivi, tra Qatar e Portogallo, ha chiuso al settimo posto. Matteo Bertelle, ancora dolorante per la frattura al pollice sinistro, rimediato in Qatar, ha concluso la sua gara al quattordicesimo posto.