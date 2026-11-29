L'intervista del direttore sportivo Ducati a Sky Sport: dall'annuncio inaspettato di Marc Marquez al dialogo aperto con VR46 per il sostituto, dalla reazione degli sponsor a una possibile collaborazione futura tra il dieci volte campione del mondo e la casa di Borgo Panigale SALUCCI (VR46): "BULEGA E ALDEGUER VORREI TENERLI"

Se ti avessero detto dieci giorni fa che ti saresti trovato in un weekend a doverti rimboccare le maniche e a lavorare in modo sicuramente strutturato e delicato, forse non ci avresti neanche creduto. A che punto siete nella ricerca, nell'approccio che avete per strutturare il vostro futuro, sostituendo Marc Marquez? A noi, in maniera molto semplicistica, ci viene in mente un italiano, Bulega, che avete già nel team VR46. Però, insomma, immagino stiate facendo mille ragionamenti...

"Faccio un chiarimento. Se me l'avessero detto mercoledì mattina non ci avrei creduto, nel senso che noi l'abbiamo saputo da Marc giovedì poco prima di cena: prima ha mandato un messaggio a Dall'Igna, s'è incontrato con lui, dopodiché Gigi ha chiamato me, ci siamo incontrati e Gigi ha chiamato Marc, che me l'ha comunicato anche a me. Questo è stato giovedì prima di cena, per cui era impensabile pensare a una situazione del genere pochi giorni fa".

A che punto siete?

"Come ho detto anche l'altro ieri, noi siamo fermi, stiamo analizzando un po' le varie opzioni, abbiamo aspettato che arrivasse Domenicali dall'Italia perché naturalmente è indispensabile avere la sua opinione, la sua strategia. Da ieri abbiamo iniziato a fare degli incontri, abbiamo parlato anche con i ragazzi di VR, con Salucci, con Pablo Nieto, per avere anche la loro opinione. E siamo in questa situazione, per cui nessuna decisione presa, nessuna strategia iniziata, in questo momento stiamo valutando le varie ipotesi che sono sul tavolo, che non sono tantissime, devo dire la verità".

I VR vi hanno dato la disponibilità per entrambi, sia per Aldeguer che per Bulega, oppure uno, tra virgolette, è più 'facile'?

"Come sempre han dato la massima disponibilità, abbiamo analizzato i pro e i contro sia di una decisione che dell'altra. Siamo a questo punto, per cui nessuna decisione, stiamo analizzando un po' la situazione".

Una situazione del genere, al di là dell'aspetto sentimentale e del vuoto che lascia dopo aver vinto due Mondiali, presumibilmente, immagino abbia un impatto anche sugli accordi che tutti i team, il vostro o anche la VR, prendono coi loro sponsor. Cambiano queste queste cose? Succede che i vostri partner arrivano e dicono 'Qua i termini della nostra negoziazione dobbiamo rivederli'?

"Io naturalmente non posso andare nel dettaglio, ma hai ragione, abbiamo già ricevuto qualche mail di sorpresa e di attenzione: vediamoci perché magari quello che si era negoziato fino a mercoledì in questo momento non vale più, per cui non ti nascondo che ci sta capitando. Marc è un pilota fondamentale, è stato un pilota fondamentale e sarebbe stato per il futuro un pilota fondamentale, anche per alcuni sponsor importanti. In questo momento, andando a mancare, va a mancare anche una parte economica: stiamo cercando di capire quale sia l'entità, perché avendo avuto nella sfortuna la fortuna che è appena successo, alcuni partner ancora non hanno realizzato bene come sarà il prossimo anno, anche perché molti sono in attesa di capire quale sarà la struttura del prossimo anno".

Non c'era il minimo sentore in Ducati che Marquez potesse ritirarsi?

"Ti assicuro che, se avessimo avuto un minimo sentore, non saremmo qua in questo momento, nel senso che avremmo eventualmente cercato di capire un'opzione. Non ce l'abbiamo perché non lo sapevamo, non l'avevamo capito. Quello che posso dirti è che, nelle ultime gare, ho visto un Marc veramente esausto. E questo mi preoccupava, perché due anni così sarebbero stati veramente tanti per lui e questa era l'unica mia preoccupazione, come naturalmente ha avuto anche Gigi. 'Caspita, Marc è stanco, due anni così in corsa sarebbe difficile farli".