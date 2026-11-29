Shakedown per la moto unica con cui si correrà nella categoria con Dovizioso e Simón

Il lavoro di Yamaha sulla Moto3 del futuro prende forma, dopo l'annuncio del progetto che renderà la categoria un monomarca la moto disegnata dalla casa giapponese è scesa in pista per il suo primo shakedown in Italia, a Cervesina.

Julito Simón e Andrea Dovizioso si sono alternati alla guida della nuova Moto3, embrione di quella che, al termine del processo di ingegnerizzazione, sarà schierata nel motomondiale.

La moto, con motore 700cc e ciclistica totalmente pensata per le corse in forma prototipale, correrà senza diritti di marchio in modo che le squadre junior di altri costruttori possano ancora mostrare i loro loghi senza dissonanze (sarebbe curioso vedere gli adesivi Honda vicini a quelli Yamaha, per esempio). Per il futuro, Yamaha pensa di estendere alla Moto3 il progetto Blu Cru, con cui sceglie già piloti da crescere in Moto2 con il supporto di Pramac.